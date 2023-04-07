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Otomotiv devi 500 bin aracını hata sebebiyle geri çağırıyor

Honda 2007 ile 2011 yılları arasında üretilen 500 bin küsür aracını oluşan korozyon sebebiyle geri çağıracağını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 06:51
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Honda 500 bin aracını korozyon sebebiyle geri çağırıyor

Otomotiv devi 500 bin aracını hata sebebiyle geri çağırıyor
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Otomotiv sektöründe bazı araçlarda oluşan sorunlar nedeniyle geri çağırma haberi sık sık karşımıza çıkıyor. Bu sorunlardan biriyle Honda da karşılaştı.

Şirket yaklaşık 564 bin aracını geri çağıracağını ifade etti. 007 ile 2011 yılları arasında üretilen ABD’deki CR-V modellerini kapsayan geri çağırma işleminin nedeni ise buz çözücü maddelerin pencere çerçevesinde meydana getirdiği korozyon olarak gösterildi.

İlk olarak 2019’da Kanada’da benzer bir geri çağırma işlemi yaptıktan sonra sorun hakkında kapsamlı bir araştırma yapan Honda ABD’de satılan arabaların Kanada pazarındaki araçlarla aynı aşınmaya maruz kalmayacağını belirlemiş ve bu nedenle muhtemelen araçlarda herhangi korozyon olmayacağı sonucuna ulaşmıştı.

Eylül 2018 ile Mart 2023 arasında bu sorun ile ilgili 61 müşteri şikayeti aldığı belirtilen Honda, geri çağırma işlemi ile bu sorunu çözmeyi hedeflediğini belirtti.

Yetkili servisler, geri çağırılan araçları korozyon açısından inceleyecek ve arızalara karşı koruma sağlamak için bir takviye elemanı takacak ya da sorunun çok ilerlediği araçları geri almayı teklif edecek.

8 Mayıs’ta başlaması beklenen geri çağırma işlemlerinin ABD’nin Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pensilvanya, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin ve Washington D.C. eyaletlerini kapsayacağı aktardı.

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