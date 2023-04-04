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Renault'tan dev zam. 500 bin TL altına araba kalmadı

Bursa’nın otomotiv devi Renault, bu ayın zamlı araç fiyat listesini paylaştı. Yapılan dev zam sonrası en ucuz Renault fiyatı 500 bin lirayı geçti.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 07:28
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Renault'tan dev zam

Renault'tan dev zam. 500 bin TL altına araba kalmadı
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Her geçen gün vatandaşın cebine girmeden eriyen maaşla birlikte değil araba sahibi olmak, karnını doyurmak bile lüks oldu.

Vatandaşlar uygun fiyatlı otomobil almanın hayalini kurarken Renault'tan sevenlerini üzen bir haber yayınlandı.

2023 yılının Nisan ayı fiyat listesini paylaşan Renault'un listedeki en ucuz otomobilinin 520 bin TL olduğu görüldü.

Tüm modellerinin fiyatlarını artıran Bursa'daki otomotiv devi Renault, 60 bin liraya kadar zamlar yaptı.

Fiat Tofaş'ın yayınladığı zamlı Nisan ayı araç fiyat listesi sonrası 500 bin TL altı araç kalmadı.

CLIO NİSAN 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 SCe 65 bg    520.000 TL'lik fiyattan satılıyor.

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg    629.000 TL'lik fiyattan satılıyor.

Touch 1.0 TCe 90 bg    559.000 TL'lik fiyattan satılıyor.

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg    655.000 TL'lik fiyattan satılıyor.

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg    709.900 TL'lik fiyattan satılıyor.

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