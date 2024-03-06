Dünyanın en tehlikeli gölü; yaklaşan taş kesiliyor

Natron Gölü, Kuzey Tanzanya'da, Kenya ile sınırda Aruşa bölgesinde yer alan bir tuzlu göl. Göl, Büyük Rift Vadisi'nin doğu kısmında bulunan Gregory Rift'i içinde yer alır.

En önemli su kaynağı, Güney Ewaso Ngiro Nehri'dir. Göl, ayrıca doğal kaynak suları ve küçük nehirlerle de beslenir.



CANLILARI ÖLDÜRÜYOR

Natron Gölü, dünyanın en alkali göllerinden biri. Göldeki suyun pH değeri 10.5'e kadar çıkabilir. Bu, göl suyunun çok fazla sodyum karbonat (natron) ve trona içerdiği anlamına gelir. Bu maddeler, gölde veya çevresinde ölen hayvanların cesetlerini mumyalamaya yardımcı olur. Bu yüzden, gölde ölen kuşlar, yarasalar, balıklar ve diğer hayvanlar, taşlaşmış gibi görünen mumyalar haline gelir.



Natron Gölü, aynı zamanda birçok canlı türüne ev sahipliği yapar. Göl, özellikle flamingolar için önemli bir üreme alanı. Gölde yaşayan flamingolar, gölün alkali suyuna ve sıcaklığına uyum sağlamışlardır. Göl, ayrıca tilapya, kedi balığı, kurbağa, yılan, timsah, zürafa, zebra, antilop ve leopar gibi diğer canlılara da yaşam alanı sunar.



SÖZLEŞMEYLE KORUMA ALTINDA

Natron Gölü, Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bir sulak alandır. Göl, biyolojik çeşitlilik, ekolojik dengenin korunması ve bilimsel araştırmalar için önemli bir değer taşır. Ancak, göl, iklim değişikliği, kirlilik, aşırı avlanma, tarım ve hidroelektrik santral projeleri gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler, gölün su seviyesini, kalitesini ve ekosistemini olumsuz etkileyebilir.



Natron Gölü, dünyanın en ilginç ve gizemli göllerinden biridir. Göl, hem canlılara hem de cansızlara hayat veren bir doğa harikası. Gölün korunması ve sürdürülebilirliği, hem Tanzanya hem de Kenya için önemli bir sorumluluk.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ GÖLÜ

Natron Gölü, kan kırmızısı rengiyle de dikkat çekiyor. Bu renk, gölde yaşayan tek canlı türü olan alkaliye dayanıklı bakterilerden kaynaklanıyor. Bu bakteriler, gölün sıcaklığının ortalama 26°C, tuz konsantrasyonunun ise ölümcül seviyede olduğu ortamda hayatta kalabiliyor.

Natron Gölü, aynı zamanda nesli tehlike altında olan flamingolar için önemli bir üreme alanı. Flamingolar, gölün alkali suyuna ve sıcaklığına uyum sağlamış durumda. Ancak, gölün suyunda bulunan mineral kabuklarına değerlerse, tuzla kaplanarak donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Leicester Üniversitesi’nden ekolog David Harper, Natron Gölü’nün suyuna düşen canlıların ölüp çürüdüğünü, gölün kenarına yaklaşanların ise tuzla kaplanarak mumyalaştığını söylüyor. Harper, gölün suyunun insan vücudunun derisini ve gözlerini saniyeler içinde yakabileceğini de belirtiyor.