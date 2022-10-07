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Dünyanın en uzun boylu kedisi görüntülendi

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi Fenrir tam 47.83 cm olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:01
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Dünyanın en uzun boylu kedisi Fenrir Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en uzun boylu kedisi görüntülendi
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ABD'nin Michigan eyaletinde bir doktor olan William John Powers'a ait devasa kedisi Fenrir görüntülendi.

Fenrir 47.83 cm boyunda ve Guinness Rekorlar Kitabı onu dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi olarak kabul ediyor.

Guinness'den aktarılan bilgilere göre Fenrir adı, Satürn'ün uydularından birinden geliyor. Ancak çoğu kedi gibi onun da aile içerisinde birçok takma adı var. Powers, rekor kıran kedi hakkında bir Guinness videosunda "(Ben) ona Büyük Chungus veya Chonk diyorum" dedi.

Ayrıca Powers açıklamalarına "Büyük Kırmızı Köpek Clifford gibi büyüdü ve hiç durmadan büyümeye devam etti." sözlerini de ekledi.

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