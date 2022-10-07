Dünyanın en uzun boylu kedisi görüntülendi

ABD'nin Michigan eyaletinde bir doktor olan William John Powers'a ait devasa kedisi Fenrir görüntülendi.

Fenrir 47.83 cm boyunda ve Guinness Rekorlar Kitabı onu dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi olarak kabul ediyor.

Guinness'den aktarılan bilgilere göre Fenrir adı, Satürn'ün uydularından birinden geliyor. Ancak çoğu kedi gibi onun da aile içerisinde birçok takma adı var. Powers, rekor kıran kedi hakkında bir Guinness videosunda "(Ben) ona Büyük Chungus veya Chonk diyorum" dedi.

Ayrıca Powers açıklamalarına "Büyük Kırmızı Köpek Clifford gibi büyüdü ve hiç durmadan büyümeye devam etti." sözlerini de ekledi.