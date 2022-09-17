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Dünyanın en yaşlı kalbi: Tam 390 yaşında

Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesinde bir yığın içerisinde dünyanın en yaşlı balık kalbi keşfedildi. Keşfedilen kalp Curtin Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından araştırılacak.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:36
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Dünyanın en yaşlı balık kalbi 390 yaşındayken Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesinde bulundu

Dünyanın en yaşlı kalbi: Tam 390 yaşında
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Bir Avustralya tortusu yığınına gömülü olarak keşfedilen 390 milyon yıllık bir balık kalbi fosili, bilim insanları arasında büyük heyecan yarattı. Bu organın korunmuş olması bir mucide olarak adlandırıldı.

TeknolojiOku.com’dan aktarılan bilgilere göre; Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesinde tortul bir tortu olan GoGo Formasyonu, sinirler kadar hassas doku kalıntıları ve göbek kordonlu embriyolar da dahil olmak üzere Paleozoyik çağın Devoniyen döneminden resif yaşamını koruyan zengin fosil kayıtları ile bilinmektedir.

SOYU TÜKENEN BİR BALIK TÜRÜNE AİT

Kalbin, 419.2 milyon ila 358.9 milyon yıl önce Devoniyen döneminde gelişen, arthrodires adı verilen soyu tükenmiş zırhlı, çeneli bir balık sınıfına aitti ve şu anda “en yaşlı” unvanına sahip çeneli balık kalbinden 250 milyon yıl daha yaşlı olduğu ortaya çıktı. Fakat balığın çok arkaik olmasına rağmen, iki odacıklı S şeklindeki kalbinin konumu, araştırmacıları antik yüzücüler ile modern köpekbalıkları arasındaki şaşırtıcı anatomik benzerlikleri gözlemlemelerini sağladığı aktarıldı.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde omurgalı paleontolog ve yeni bir çalışmanın ortak yazarı olan profesör Kate Trinajstic, bulgular hakkında yaptığı açıklamada “Evrim genellikle bir dizi küçük adım olarak düşünülür, ancak bu eski fosiller çenesiz ve çeneli omurgalılar arasında daha büyük bir sıçrama olduğunu gösteriyor. Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında - tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi...” ifadelerini kullandı.

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