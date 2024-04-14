Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri yaşama veda etti

Kaynak: Euronews
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri yaşama veda etti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olarak bilinen Lori Schappell ve George Schappell kardeşler yaşama veda etti.

Doktorların en fazla 30 yaşlarına kadar yaşayabileceklerini söylediği yapışık ikiz kardeşler Lori ve George Schappell, yaşama veda ettiklerinde 62 yaşındaydı.

Guinness Dünya Rekorları kurumundan yapılan bir açıklama ile yaşayan en yaşlı yapışık ikizler alanında şimdiye dek en uzun yaşayan kadın yapışık ikizleri Lori ve George Schappell adlı kardeşlerin 7 Nisan’da Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamlarını kaybettikleri duyuruldu.

Anne karnında kafatasından yapışık olarak gelişen kardeşler 18 Eylül 1961’de dünyaya gelmişti. Yapışık ikizler kan damarlarını ve beyinlerinin yüzde 30'luk bölümünü paylaşarak yaşıyorlardı.

Açıklamada Lori Schappell'in bedensel engeli olmadığı ancak George'un omurgasındaki sorun nedeni ile yürüyemediği belirtildi. Lori yaşamı boyunca kardeşinin tekerlekli sandalyesini iterek yaşam sürdü. George her ne kadar yürüyemese de kardeşi sayesinde hareket ediyor, başarı bir şekilde country şarkıcısı olarak yaşamına devam ediyordu. Lori ise usta bir bowling oyuncusuydu.

Lori bir dönem bir hastanenin çamaşırhanesinde birkaç yıl çalıştı. Kardeşini ise konserleri nedeni ile Almanya ve Japonya gibi ülkelere götürerek kariyerine devam etmesini sağladı.

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