Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 4 ölü

Feci kaza Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Didim-Söke karayolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda gerçekleşti. Verilen bilgilere göre Didim-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü ile kavşaktan ana yola çıkan Erdinç Atılgan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otobüs, otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı gören diğer diğer sürücüler hemen 112'ye haber verdi. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Ön kısmında hasar olan otobüsteki sürücü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla geçirdi. Ancak otomobilde bulunan 43 yaşındaki Serap Atılgan ile 44 yaşındaki Ayşe Sazboğa ve 44 yaşındaki Yasin Sazboğa çifti ağır yaralı olarak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü Erdinç Atılgan ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastane kaldırılan yaralılar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.