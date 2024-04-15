İranlı şarkıcı Moein'in konserinde izdiham. Cam kapıları kırarak girdiler

Kaynak: DHA
İranlı şarkıcı Moein'in konserinde izdiham. Cam kapıları kırarak girdiler
İranlı şarkıcı Moein Van'da verdiği konserde izdiham yaşandı. Sarf bu konser için kente gelen İranlılar büyük kalabalık oluşturdu.

Çıkan izdiham yüzünden salonun cam kapıları kırıldı. Tehlikeye aldırış etmeyen İranlılar kırılan cam kapılar arasından, konser alanına geçmeye çalıştı.

İran'da çok sevilen şarkıcı Moein, Van'da bir konser verdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında kapalı spor salonunda düzenlenen konserde polis ve özel güvenlik görevlileri önlem aldı. Konser öncesi binlerce İranlı salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan büyük izdiham sırasında cam kapıya yüklenen İranlılar, cam kapıların kırılmasına neden oldu. Kapının kırılmasına aldırış etmeyen sayısız İranlı, alanda kendine yer bulmaya çalıştı. Moein konseri basına kapalı gerçekleştirildi.

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