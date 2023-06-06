Dünya'nın yeni bir yan uydusu keşfedildi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Uzaydaki bazı cisimler uydu oldukları için bir süre boyunca yürüyen bizi gökyüzünde takip ediyormuş gibi görünür. Gezegenin tam uyduları olmasalar da, Güneş etrafındaki yörüngeleri aynı zamanda Dünya’nın çevresinde de dolaşmaları anlamına gelmektedir. Dünya’nın yeni bir yarı-uydusu var gibi görünmektedir.

2023 FW olarak adlandırılan cisim dört veya beş katlı bir binadan çok da büyük değil olarak tanımlandı. Gezegenin etrafında ortalama 26,9 milyon kilometrelik bir mesafe ile dolaşıyor ama yine de bir doğal uydu sayılmıyor. Bu cisim ve diğer uydu benzeri cisimlerin bu kadar tuhaf bir yörüngeye sahip olmalarının nedeni, Dünya ile tam bir rezonansta olmaları olarak tanımlandı. Bu, gezegende aynı zamanda Güneş’in etrafında tam bir dönüş yaptıkları anlamına geldi.

AY’IN BİR PARÇASI OLABİLECEĞİ SÖYLENEN BU CİSİM YÜZYILLAR BOYUNCA DÖNMEYE DEVAM EDECEK

Ancak bu cisimler, 1,5 milyon kilometreye kadar uzanan ve Hill Küresi (veya Roche Küresi) olarak adlandırılan Dünya’nın yerçekimi etkisinin çok ötesinde yer alır. Yarı uyduların Dünya etrafındaki hareketi tesadüftür ve onları bu yörüngede tutan gezegenimizin çekim gücü değildir. Bu yarı uydular gezegenimize sürekli olarak eşlik etmez. Bilinen en istikrarlı örnekleri, 2016’da keşfedilen 469219 Kamoʻoalewa’dır. Ay’ın bir parçası olabileceği söylenen bu cisim, en az bir asırdır Dünya’nın yörüngesinde dönüyor ve yüzyıllar boyunca da bunu yapmaya devam edecek.

Fransız astronom Adrien Coffinet tarafından yürütülen bir ön analizi, Kamoʻoalewa’nın rekorunun bu yeni nesne tarafından aşılabileceğini önerildi. MÖ 100’den beri bize eşlik ediyor olabilir ve uzun bir süre daha yoluna bizimle devam edecek gibi gözüküyor.

Coffinet, Sky and Telescope ile yaptığı görüşmede “Dünyanın bugüne kadar bilinen en uzun yarı uydusu gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.