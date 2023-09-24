Filenin Sultanları Belçika'yı da parçaladı. 'Yunan kazansaydı' diyenler kuduruyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri'nin 7. ve son maçında Belçika ile karşılaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Filenin Sultanları Belçika'yı da parçaladı. 'Yunan kazansaydı' diyenler kuduruyor

Editör: Hamza Özalkuş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ndeki 7. ve son maçında Belçika ile karşılaştı.

Gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Milli takım, Belçika'yı 3-0 mağlup ederek grupta 7'de 7 yaptı.

Ayrıca Kızların galibiyet serisi 22 maça çıktı.

İŞTE SET SAYILARI
1. SET: 25-14 Türkiye
2. SET: 25-20 Türkiye
3. SET: 20-16 Türkiye

Filenin Sultanları'nın grup maçlarının skorları;

16 Eylül Cumartesi
Türkiye 3-0 Porto Riko

17 Eylül Pazar
Türkiye 3-0 Bulgaristan

19 Eylül Salı
Türkiye 3-1 Peru

20 Eylül Çarşamba
Türkiye 3-1 Arjantin

22 Eylül Cuma
Türkiye 3-0 Brezilya

23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye 3-1 Japonya

24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye 3-0 Belçika

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