AKP milletvekili Filenin Sultanları’nın fotoğrafını sansürledi

AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, voleybolcuları tebrik mesajında kadın takımının bacaklarını sansürledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP milletvekili Filenin Sultanları’nın fotoğrafını sansürledi

AKP Eskişehir Milletvekili, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğraflarını sansürleyerek paylaştı.

ekran-goruntusu-2023-09-26-150414.png

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Eylül'de Japonya’yı yenerek Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Gürcan da Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayınladı.

"Teşekkürler File’nin Sultanları. Japonya'daki elemelerde 7’de 7 yaparak 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına gitme hakkı elde eden A Milli Voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Milletimizin gururu oldunuz" diyen Ayşen Gürcan'ın kadın voleybolcuların bacaklarını sansürlemesi dikkat çekti.

İlgili Haberler
Mobilyada ihracat hedefi 20 milyar dolar
Mobilyada ihracat hedefi 20 milyar dolar
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Filenin Sultanları yurda döndü
Filenin Sultanları Belçika'yı da parçaladı. 'Yunan kazansaydı' diyenler kuduruyor
Filenin Sultanları Brezilya'yı darmadağın etti. Türk Kadını'nın gücünü dünyaya ezberlettiler
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu
Juventus Lecce'ye tek attı. Üç puanı rahat aldı Spor
Juventus Lecce'ye tek attı. Üç puanı rahat aldı