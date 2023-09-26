AKP milletvekili Filenin Sultanları’nın fotoğrafını sansürledi

AKP Eskişehir Milletvekili, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğraflarını sansürleyerek paylaştı.

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Eylül'de Japonya’yı yenerek Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Gürcan da Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayınladı.

"Teşekkürler File’nin Sultanları. Japonya'daki elemelerde 7’de 7 yaparak 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına gitme hakkı elde eden A Milli Voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Milletimizin gururu oldunuz" diyen Ayşen Gürcan'ın kadın voleybolcuların bacaklarını sansürlemesi dikkat çekti.