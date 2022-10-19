19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İşte Dünya'yı sarsacak bir sonraki salgının adresi

İşte Dünya'yı sarsacak bir sonraki salgının adresi

Bir Arktika gölünde yapılan analiz, buzullardaki bakteri ve virüslerin, erime sonucu vahşi yaşamla bulaşabileceğini ortaya koydu. Yeni elde edilen bilgilere göre, bir sonraki pandemi, yarasa ya da kuşlardan değil eriyen buzlardan gelecek.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:04
Takip Et

Dünya'yı sarsacak bir sonraki salgının adresi

İşte Dünya'yı sarsacak bir sonraki salgının adresi
+
Aa
-

Arktika'daki Hazen Gölü'nün toprağının genetik analizleri, eriyen buzulların yakınlarında viral yayılım riskinin daha fazla olabileceğini ortaya çıkardı. Bulgular, artan küresel sıcaklıkların buzulların erimesine neden olarak hapsolan virüs ve bakterilerin vahşi yaşama ulaşma ihtimalini artırdığını ortaya koydu. Araştırma, Proceedings of the Royal Society B'de yayımlandı.

Bilim insanları 2014 yılında Fransa'nın Aix-Marsilya'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde, Sibirya'daki donmuş topraklardan alınan bir virüsü canlandırmayı başarmıştı. O çalışmada yer alan Jean-Michel Claverie, BBC'ye açıklama yaptı ve, bu tür buz tabakalarını ortaya çıkarmanın "felaketin tarifi" olacağı uyarısında bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
5
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
6
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿Sağlık Bakanlığı denetledi. 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
﻿İstanbul'da tedavi gören maden işçilerinden 2'sinin durumu kritik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.