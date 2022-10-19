İşte Dünya'yı sarsacak bir sonraki salgının adresi

Arktika'daki Hazen Gölü'nün toprağının genetik analizleri, eriyen buzulların yakınlarında viral yayılım riskinin daha fazla olabileceğini ortaya çıkardı. Bulgular, artan küresel sıcaklıkların buzulların erimesine neden olarak hapsolan virüs ve bakterilerin vahşi yaşama ulaşma ihtimalini artırdığını ortaya koydu. Araştırma, Proceedings of the Royal Society B'de yayımlandı.

Bilim insanları 2014 yılında Fransa'nın Aix-Marsilya'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde, Sibirya'daki donmuş topraklardan alınan bir virüsü canlandırmayı başarmıştı. O çalışmada yer alan Jean-Michel Claverie, BBC'ye açıklama yaptı ve, bu tür buz tabakalarını ortaya çıkarmanın "felaketin tarifi" olacağı uyarısında bulunmuştu.