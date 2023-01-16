Safaköy'de metrobüs durağında beklerken yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA-DHA)