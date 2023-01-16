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Metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

İstanbul'da Sefaköy metrobüs durağında bir yolcu, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 10:34
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Duraktan düşen yolcu metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti
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Safaköy'de metrobüs durağında beklerken yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA-DHA)

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