Durdurulan araçtan zehir çıktı

Düzce’de Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta 105 gram eroin ele geçirildi.

Durdurulan araçtan zehir çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu üzerinde İstanbul plaka sayılı araç durdurdu.

5 ayrı suç kaydı olan H.E.T.(31), 21 suç kaydı bulunan B.A. (31) ve 10 ayrı suç kaydı bulunan S.A. (27) isimli şahısların bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 parça halinde daralı toplam 105 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

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Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 3 kişi tutuklandı.

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