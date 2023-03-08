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Şüpheli şahsın üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Aydın’da şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve çok sayıda silah çıktı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:26
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Durdurulan şahsın üzerinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli şahsın üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerinin suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla sürdürdükleri çalışmaları neticesinde İnönü Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Şahsın yapılan sorgulamasında A.G. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette şarjör, 12 adet dolu 7.65 mm ve 2 adet 9mm çapında dolu fişek, 1 parça halinde daralı 8.43 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya takılı vaziyette şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü.

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