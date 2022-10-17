Durmuş Yılmaz imzaladığında 133 dolar alınıyordu, şimdi 10 dolar alınıyor

Türk Lirası'nda yaşanan dramatik değer kaybı devem ediyor. Değer kaybı en çok 200 liralık banknotta anlaşılıyor. Zira, 1 Ocak 2009 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz imzası ile çıkan 200 liranın o günkü döviz karşılığı değeri 133 dolardı.

8 yıl sonra yani bugünkü 200 liralık banknotlarda Merkez Bankası Başkanı olarak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun imzası yer alıyor. Durmuş Yılmaz imzalı 200 liralık banknot ile 133 dolar alınırken, bugün Prof.Dr. Kavcıoğlu imzalı TL ile sadece 10.07 dolar alınabiliyor.

5. Tertip 200 liralık banknotlarda Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan) veDr. Emrah Şener (Başkan Yardımcısı) imzası bulunuyor. Yeni banknotlar 16 Temmuz 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.