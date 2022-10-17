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Durmuş Yılmaz imzaladığında 133 dolar alınıyordu, şimdi 10 dolar alınıyor

2009 yılında Durmuş Yılmaz imzası ile çıkan 200 TL ile 131 dolar alınabilirken, bugün Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı sonucu 10.07 dolar alınabiliyor.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:06
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Durmuş Yılmaz imzaladığı 200 lira ile 133 dolar alınıyordu, şimdi 10 dolar alınıyor

Durmuş Yılmaz imzaladığında 133 dolar alınıyordu, şimdi 10 dolar alınıyor
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Türk Lirası'nda yaşanan dramatik değer kaybı devem ediyor. Değer kaybı en çok 200 liralık banknotta anlaşılıyor. Zira, 1 Ocak 2009 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz imzası ile çıkan 200 liranın o günkü döviz karşılığı değeri 133 dolardı.

8 yıl sonra yani bugünkü 200 liralık banknotlarda Merkez Bankası Başkanı olarak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun imzası yer alıyor.  Durmuş Yılmaz imzalı 200 liralık banknot ile 133 dolar alınırken, bugün Prof.Dr. Kavcıoğlu imzalı TL ile sadece 10.07 dolar alınabiliyor.

5. Tertip 200 liralık banknotlarda Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan) veDr. Emrah Şener (Başkan Yardımcısı) imzası bulunuyor. Yeni banknotlar 16 Temmuz 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.

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A
17.10.2022 17:11
Cüzdana gerek kalmadı. 10 luk, 20 lik gibi cepte taşıyorum. Bazan renginden 10 Tl ile karışmasın diye dikkat ediyorum. İlk çıktığında altın gibi cüzdanımda bir kenarda ne olur ne olmaz parası olarak  
 
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