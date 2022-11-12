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Durmuş Yılmaz'dan AKP'ye sert gönderme: Mağarada yaşıyorduk ateş de yeni icat edilmişti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Burada söz alan İYİ Partili Durmuş Yılmaz yaptığı benzetmeyle AKP'ye çarpıcı bir göndermede bulundu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 01:32
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz Plan ve Bütçe komisyonu sırasında AKPye yaptığı göndermeyle dikkat çekti

Durmuş Yılmaz'dan AKP'ye sert gönderme: Mağarada yaşıyorduk ateş de yeni icat edilmişti
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP iktidarını çarpıcı sözlerle eleştirdi.  Yılmaz, AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in yaptığı konuşması konuşmanın ardından söz istedi.

Yılmaz, “Geçen sene 1 Kasım’da benzer bir konuşmayı diğer Aydemir arkadaşımız yapmıştı, ben ona da bir cevap vermiştim, o konuşmayı tekrar okuyacağım” diyerek şunları söyledi:

 “Tekerlek daha icat edilmemişti, mağarada yaşıyorduk, ateş de yeni icat edilmişti, ağaç kovuklarındaydık, üstümüzü çınar ağacının yapraklarıyla, incir ağacının yapraklarıyla örtüyorduk ve basit bir hayat yaşıyorduk.

 Ne olduysa 20 yıl önce bir idare geldi, bize pantolon giydirdi, kolalı gömlek giydirdi, boynumuza kravat taktı, bizi bu günlere ışınladı.” (ANKA)

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