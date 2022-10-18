Konut fiyat artışında yeni rekor. Merkez Bankası duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre, ağustos ayında konut fiyatlarındaki artış ivmesi hız kesmeden devam ederken, konut fiyat artışında yeni rekor izlendi.

Verilere göre, Türkiye'de konut fiyatları Ağustos'ta yıllık yüzde 184,6 artış kaydetti. İstanbul'da ise konut fiyatları yüzde 210,8 arttı.

METRAKERE FİYATI 15 BİN 76 TL OLDU

Türkiye'de yeni konutların fiyatları aynı dönemde yıllık yüzde 176,4 artış gösterdi. Yeni olmayan konut fiyatlarında ise yüzde 185,4 oranında artış yaşandı. Türkiye'de metrekare başına ortalama fiyat 15 bin 76 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış artış Ağustos'ta yüzde 57,2 olarak kaydedildi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 205 ARTIŞ

İstanbul'da yeni konutlar yüzde 205,7; yeni olmayan konutlar ise yüzde 211,5 artış gösterdi. İstanbul'da ortalama fiyat 24 bin 533 TL oldu.

ANKARA'DA METREKARE FİYATI 10 BİN 780 TL OLDU

Ankara'da konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 193,5 arttı. Ortalama metrekare fiyatı da 10 bin 780 TL'ye çıktı. İzmir'de aynı dönemde yıllık artış ise yüzde 175,7 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı da 17 bin 305 TL olarak kaydedildi.