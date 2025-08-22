Dursun Özbek, Barış Alper defterini kapattı! Osimhen ve Sane göndermesi

Galatasaray'da transfer teklifi krize yol açan Barış Alper Yılmaz'la ilgili açıklama bulunan Başkan Dursun Özbek net ifadeler kullandı.

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, falan futbolcuya transfer teklifi geldi, satalım yapamaz. O zaman projemizin anlamı kalmaz" diyen Özbek, şunları söyledi:

"Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Cenevre'deydik bütün gün. Bugün rapor alacağım. Barış Alper sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Net olarak ifade ettim; Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Çok net, sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında planları uyguluyorsunuz, sezon sonunda önümüzdeki sezonun planını yapıyorsunuz.

Bizim geçen sene sonuna doğru Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Bizim Avrupa'da başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi. Bunun için kadro planlaması yaptık. Şöyle düşünün, bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları tutmak.

Hiçbir zaman şöyle bir hedef kurmadık; bu takımı yenileyelim, bu takıma yeni baştan transferler yapalım demedik. Bizim hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak, en büyük göstergesi Osimhen transferi. Osimhen'i Galatasaray tüm gücünü kullanarak transfer etmiştir. Türkiye'nin en büyük transferidir. Bunun amacı, başta koyduğumuz projeydi. Leroy Sane böyle geldi, Osimhen olmazsa olmaz olduğu için geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, falan futbolcuya transfer teklifi geldi, satalım yapamaz. O zaman projemizin anlamı kalmaz."

