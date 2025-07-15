Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen bile gölgede kalacak: Öyle bir isimle anlaştı ki...

Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından bir yıldızı daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, İlkay Gündoğan'a imza attırma aşamasına geldi.
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GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN GERİ SAYIM
BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, İngiliz devinden bonservisini alacak ve Galatasaray'a bedelsiz imza atacak.
Haberde İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray'da yıllık 5-6 milyon euro civarında yıllık maaş alacağı aktarıldı.
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