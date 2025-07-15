Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen bile gölgede kalacak: Öyle bir isimle anlaştı ki...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen bile gölgede kalacak: Öyle bir isimle anlaştı ki...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için temaslarına devam ederken, flaş bir imza atabilir. Süper Lig devinin, daha önce tekrar gündemine gelen İlkay Gündoğan ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından bir yıldızı daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, İlkay Gündoğan'a imza attırma aşamasına geldi.

İnanılmaz transfer! Mauro Icardi ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılara büyük şokİnanılmaz transfer! Mauro Icardi ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılara büyük şok

ilkay-gundogan-man-city-2024-245-1728897625-151215.jpg

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN GERİ SAYIM

BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, İngiliz devinden bonservisini alacak ve Galatasaray'a bedelsiz imza atacak.

Haberde İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray'da yıllık 5-6 milyon euro civarında yıllık maaş alacağı aktarıldı.

Aldığı haberle adeta yıkıldı! Ali Koç'a seçim öncesi büyük şokAldığı haberle adeta yıkıldı! Ali Koç'a seçim öncesi büyük şok

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildiBeşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'nin hedefindeydi! Uğurcan Çakır için sıcak gelişmeFenerbahçe'nin hedefindeydi! Uğurcan Çakır için sıcak gelişme

Son Haberler
CHP’li belediye başkanlarına yapılan hukuksuzlukları tek tek sıraladı: Vicdanları sızlatıyor
CHP’li belediye başkanlarına yapılan hukuksuzlukları tek tek sıraladı: Vicdanları sızlatıyor
Azealia Banks’ten Conor McGregor’a şok suçlama: Çıplak fotoğraf ve tehdit iddiası
Azealia Banks’ten Conor McGregor’a şok suçlama: Çıplak fotoğraf ve tehdit iddiası
Napoli'den Victor Osimhen açıklaması! "Galatasaray'a transferi..."
Napoli'den Victor Osimhen açıklaması! "Galatasaray'a transferi..."
Fenerbahçe-PSG pazarlığında beklenmedik teklif: Takas masada
Fenerbahçe-PSG pazarlığında beklenmedik teklif: Takas masada
Bir kaşıkta gelen sağlık devrimi, erken yaşlanmaya kalkan oluyor! Kahvaltıdaki şifa deposunu bilim onayladı
Bir kaşıkta gelen sağlık devrimi, erken yaşlanmaya kalkan oluyor! Kahvaltıdaki şifa deposunu bilim onayladı