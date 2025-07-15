Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen bile gölgede kalacak: Öyle bir isimle anlaştı ki...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için temaslarına devam ederken, flaş bir imza atabilir. Süper Lig devinin, daha önce tekrar gündemine gelen İlkay Gündoğan ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...