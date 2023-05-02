Dursun Özbek Okan Buruk'u yalanladı. Galatasaray taraftarı kime inanacağını şaşırdı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Gomis ile ilgili söylediği söylemler, Karagümrük maçı ardından konuşan Teknik Direktör Okan Buruk'un açıklamalarıyla çelişme yaşadı. Taraftar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dursun Özbek Okan Buruk'u yalanladı. Galatasaray taraftarı kime inanacağını şaşırdı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile ilgili söylediği sözler, sosyal medyada gündem oldu. Okan Buruk'un "Gomis'in az sürede oynamak istemesi" demesi ve bundan 9 gün sonra Özbek'in Gomis için "Sakattı, maça çıkmadı" açıklamaları çelişkiye neden oldu.

"OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Karagümrük maçının ardından Okan Buruk, Gomis ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı "Gomis, perşembe günü antrenman öncesi bana geldi ve 'Son dönemde oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi."

"SAKATTI, MAÇA ÇIKMADI"
Okan Buruk'un açıklamalarından tam 9 gün sonra ise Başkan Dursun Özbek'ten bir başka açıklama geldi. Özbek "Ne olmuş yani? Gomis sakattı, maça çıkmadı. Rakiplerimiz hemen de köpürttüler. Buna basın da dahil oldu. Aile içinde olabilecek normal olay. Bunda anormal bir şey yok. Gomis bizim oyuncumuz. Galatasaray'ın aslanıdır. Bunun bir problem ve bir sorun olarak yansımasından da şikayetçiyiz. Evet. Kızabilirsiniz, şikayet edebilirsiniz. Aile olmanın getirdiği özellikler, bunların en kısa sürede çözüme ulaştırılması gerekir. Bunu yaptık zaten" dedi.

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