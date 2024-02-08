Dursun Özbek'ten çok acı itiraf. Galatasaraylılar şaşkına dönecek

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Dursun Özbek'ten çok acı itiraf. Galatasaraylılar şaşkına dönecek
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün içinde bulunduğu durumu anlatırken çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün içinde bulunduğu mali durumla ilgili sarı kırmızılı taraftarları şaşırtacak itiraflarda bulundu.

Özbek, divan kurulu toplantısında Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı gündeme getirerek, bu anlaşmayla Galatasaray'ın her şeyinin ipotekli hale geldiğini söyledi.

Özbek, "Neyimiz var neyimiz yok ipotek altında. Yeni aldığımız arsa bile. Bu yapılandırmadan çıkmalıyız. Sadece faiz nedeniyle değil. Mesela bu koşullarda borçlanma yasağınız da bulunuyor. Bir yerden bir kredi alacak olsanız, alamazsınız. Bir gayrimenkul alacak olsanız, önce Bankalar Birliği’ne bilgi vermek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Kulübün bağımsızlığını kazanması gerektiğini vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:

"Bağımsızlık sadece faize bağlı bir şey değil. Zaten kulüplerin şöyle bir şansı yok; ‘Burada benim param var, ben bu parayı daha iyi işletirim, faiz ödemeye devam edeyim’ böyle bir şey yok. Senin bir yerden aldığın para varsa zaten önce bankanın bloke hesaplarına gidiyor. Bankada para düştükçe, 2020 - 2021 - 2022’de tahsil etmediği faizler, ana paralar ne varsa oradan süpürüyor. Senin elinde böyle bir para kullanma durumun yok. Para hesaba düştüğü anda, banka 3 senedir almadığı faizi süpürüyor. Ondan sonra 3 senede almadığı ana parayı harcıyor. Anlaşma çerçevesinde, 3 sene içinde ne ana para ne de faiz tahsil edilmiş.”

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