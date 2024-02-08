İsmail Kartal'dan bunu kimse beklemiyordu. Bir anda yaptı herkes dondu kaldı. O anlar kameralara yakalandı

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İsmail Kartal'dan bunu kimse beklemiyordu. Bir anda yaptı herkes dondu kaldı. O anlar kameralara yakalandı
Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan maç sonu sürpriz bir hareket geldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE

Kalyon Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ev sahibini Michy Batshuayi’nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

YÜZÜNE DAHİ BAKMADI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından ise kameralara ilginç bir detay yakalandı.Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Marius Sumudica’nın elini sıkmak bir kenara yüzüne dahi bakmadan soyunma odasına gitti.

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NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Deneyimli teknik adamın bu hareketi Süper Lig’de oynanan maçın ardından Sumudica’nın kendisi hakkındaki sözlerine bir yanıt olduğu iddia edildi.

SUMUDICA NE DEMİŞTİ

"İsmail Kartal kim İsmail hocanın futbol konuşması gerekiyor Aynı zeminde biz de oynadık İsmail Kartal isterse federasyona yazı göndersin bütün maçları onların sahasında oynayalım"

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