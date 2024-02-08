70 yaşındaki Adnan Polat'tan Galatasaray kararı

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70 yaşındaki Adnan Polat'tan Galatasaray kararı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aday olmayabileceğini söyledi. Dursun Özbek'in bu sözleri üzerine Adnan Polat cephesi harekete geçti.

Adnan Polat, Dursun Özbek aday olmazsa seçime katılmak istiyor. Kendisine yakın isimler kulis yapmaya başladı.

Cemiyetten aldığı bilgilere göre Polat, istediği desteği gördü. Hatta liste hazırlarken güçlü iş adamlarını listesine katmak için aracılar da kullandı.
70 yaşındaki eski başkan, 2011'de ibra edilmemişti. Yıllar sonra itibarı iade edildi ve adaylıkta engel kalmadı.

İSTE LİSTEDEKİ İSİMLER

Gelen ilk bilgilere göre Işın Çelebi ve Hakan Üstünberk, Adnan Polat'ın listesinde yer almak istiyor. Bu iki isim, Polat'ın ilk döneminde kulüpte çalışmışlardı.

Skoda'nın Türkiye sahibi olan Yüce Auto A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce Ocaklı, Dursun Özbek'in 1 dönem daha başkan kalmasını istiyor. Başkan olması halinde kendisine maddi-manevi yardım edeceğini söyledi. Özbek'in Nisan ayında nihai kararını açıklayacağı bildirildi.

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