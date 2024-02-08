Benzema Türkiye'de. Süper Lig ekibiyle görüşecek

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Benzema Türkiye'de. Süper Lig ekibiyle görüşecek
Al-Ittıhad'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Türkiye'ye gelen Benzema'nın Süper Lig devi ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor

Bomba bir golcü transferi yaparak Süper Lig’de ezeli rakibini geçip şampiyon olmak isteyen Galatasaray için bomba bir iddia gündeme geldi.

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TÜRKİYE'YE GELDİ

Sezon başında transfer olduğu Al-İttihad’da mutsuz olan ve Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Gallardo ile kavga eden Benzema Arabistan’ı terk ederek Türkiye’ye geldi.

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GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEK

Benzema hakkında bir süredir bilgi toplayan Galatasaray’ın yıldız golcü ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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