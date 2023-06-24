Dursun Özbek'ten flaş açıklama. Paris'te görüştükleri 3 futbolcu kim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'ten flaş açıklama. Paris'te görüştükleri 3 futbolcu kim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından düzenlenen Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlama gecesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özbek, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında elde ettiğimiz şampiyonluk bu anlamda çok özel. Bu şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı" dedi.

Erden Timur'un Paris'e gidip Mauro Icardi, Leandro Peredes ve Renato Sanches için görüşmeler yapacağı ile ilgili bir soruya da Özbek şu cevabı verdi:

"Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Taraftarlarımızı memnun edecek bir mücadele içine gireceğiz ve bunu da transferler dolayısıyla yapabiliriz. Taraftarlarımız hiç merak etmesin Galatasaray'ın menfaatini düşünerek gerekli transferleri yapacağız"

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