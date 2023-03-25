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Dursun Özbek'ten flaş açıklama: Kabadayılık numaralarına gelmem

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:51
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Dursun Özbek'ten sert açıklama

Dursun Özbek'ten flaş açıklama: Kabadayılık numaralarına gelmem
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Galatasaray'da Divan Kurulu başladı.

Başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in sözlerinden satır başları;

''Deprem bölgelerine 100 tır insani yardım gönderdik, 1000 kadar depremzede kardeşimizi bölgeden nakil ettik. Deprem sonrası bölgeye gittik. Toplam 500 konteyner çalışmamızı başlattık.''

''Bu sezon kurduğumuz kadro, geçmiş dönemki maliyetlere yakın bir kadrodur. Haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro harcayarak bir takım kurduk. Yaklaşık 15 milyon euroluk da oyuncu sattık. Bu dönemde 28 milyon euro bonservis bedeli vererek yepyeni bir takım kurduk. Maaş bütçemiz ise 32 milyon euro.''

''Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan çok iyi bilir. Mayıs ayı bizimdir. Cumhuriyetin yüzüncü yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz.''

''KABADAYILIK GEÇEN NUMARALARA GELMEM''
''Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem! TFF'ye tavsiyem şu bizim doğruları söylememizden korkmayın kardeşim çünkü doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz. Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Başarılı gidişat bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar.''

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ''
Seçilirken vaatlerimizden en önemlisi Bankalar Birliği'nden çıkmaktı. Galatasaray'ı içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmamız gerekiyor. Birçok projeler için görüşmeler yapılıyor. Kısa sürede müjdeli haberleri sizlere vereceğiz.

"HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ"
Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle, TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve ilaveten para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu, bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Biz Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır.

"MİLLİ MAÇ DOLAYISIYLA SESSİZ KALACAĞIM''
Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım.

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