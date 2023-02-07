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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, depremzedelerin durumu hakkında konuştu. "Durum çok kötü" diyen Mert Hakan, ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:53
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Durum çok vahim: Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
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Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Ülker Stadı'nda başlattığı yardım kampanyası kapsamında açıklamada bulundu.
Dualarının depremzedelerle olduğunu vurgulayan Mert Hakan, "Vatanımıza milletimize baş sağlığı diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır, enkaz altında olanların yakınlarına Allah yardım etsin. Elimizden hiçbir şey gelmiyor, canımız çok sıkkın. Elimizden bir şey gelmemesi daha üzücü. Ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Afet bölgesindeki yakınlarından haber aldıklarını anlatan 28 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:
"Durum gerçekten çok vahim. Allah herkesin yardımcısı olsun, milletimizin yardımcısı olsun. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Keşke onlara orada sahada yardımcı olabilsek. Bu mümkün olursa gitmeyi de düşünüyorum. Konuşacak çok bir şey yok, çok üzgünüz. Allah yardımcımız olsun." 

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