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Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'te tepki. 'Her şey yolunda' demişti

Büyük deprem sonrası Şanlıurfa'da açıklama yapan Bakan Nebati'nin "her şey kontrol altında" sözlerine gazeteci Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:46
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Cüneyt Özdemir’den Bakan Nebati’ye tepki

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'te tepki. 'Her şey yolunda' demişti
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrasında Şanlıurfa'ya gitmiş ve oradaki basın mensuplarına açıklamalar yapmıştı. Bakan Nebati açıklamalarında;

'"Her şey kontrol altında. Burada sıkıntı sosyal medyadan yayılan yanlış haberler, Urfa'da her şey kontrol altında" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalara gazeteci Cüneyt Özdemir canlı yayında tepki gösterdi.

'GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ BÖYLE ÖRTEMEZSİNİZ'

Özdemir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir felaketin ortasındayız, gerçeklerin üstünü böyle örtemezsiniz!

Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok ama insanlar çığlık çığlığa ağlarken 'Sosyal medya abartıyor her şey kontrol altında' demeniz kimseye inandırıcı gelmiyor.

Söyleyecek çok şey var ama...”

'OBAMA BİLE TEBESSÜMLE GÜLMÜŞTÜR'

“13 milyon kişi sokakta geçirmiş bu açıklamalara ben değil Obama bile tebessümle gülmüştür.

Asıl mesele enkazın altında ne olduğu! Enkazın başındaki insanların ne yediği ne içtiği.

Bazı yetkililer kafayı sosyal medyaya takmışlar! Batsın bu sosyal medya...”

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ddyy
7.02.2023 16:20
N.Nebati yalanda TÜİK ile yarışıyor. TÜİK ayda bir, Nebati ayakta iken, oturur iken her an her yerde söylüyor. Azıcık vicdanın var ise bu deprem konusunda konuşma,  
 
1950
7.02.2023 16:13
Ya bunlarda zerre vicdan ve insanlık var , Neşet Ertaş türküde ne diyor, Ne Söylesem Boş Boş  
 
Vatandaş
7.02.2023 16:05
Trenler neden kullanılmıyor  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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