Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'te tepki. 'Her şey yolunda' demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler sonrasında Şanlıurfa'ya gitmiş ve oradaki basın mensuplarına açıklamalar yapmıştı. Bakan Nebati açıklamalarında;

'"Her şey kontrol altında. Burada sıkıntı sosyal medyadan yayılan yanlış haberler, Urfa'da her şey kontrol altında" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalara gazeteci Cüneyt Özdemir canlı yayında tepki gösterdi.

'GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ BÖYLE ÖRTEMEZSİNİZ'

Özdemir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir felaketin ortasındayız, gerçeklerin üstünü böyle örtemezsiniz!

Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok ama insanlar çığlık çığlığa ağlarken 'Sosyal medya abartıyor her şey kontrol altında' demeniz kimseye inandırıcı gelmiyor.

Söyleyecek çok şey var ama...”

'OBAMA BİLE TEBESSÜMLE GÜLMÜŞTÜR'

“13 milyon kişi sokakta geçirmiş bu açıklamalara ben değil Obama bile tebessümle gülmüştür.

Asıl mesele enkazın altında ne olduğu! Enkazın başındaki insanların ne yediği ne içtiği.

Bazı yetkililer kafayı sosyal medyaya takmışlar! Batsın bu sosyal medya...”