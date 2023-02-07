‘Tıbbi malzeme, su, mazot, yiyecek hiçbir şey yok’ Doktor Hatay’dan isyan ederek açıkladı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden paylaşım yapan bir doktor, yaşanan dramı özetledi. Sabahın erken saatlerinde bölgeye geldiklerini belirten doktor, çadırlarda göreve başladıklarını söyledi.



“ÇOK CİDDİ BİR SİSTEMSİZLİK VE MALZEME KITLIĞI VAR”

Türkiye’nin her yerinden çok fazla sayıda sağlık personelinin geldiğinin altını çizen doktor, “Sağlık personeli konusunda hiçbir sıkıntı yok ancak çok ciddi bir sistemsizlik ve dehşet bir malzeme kıtlığı var. Burada su, mazot, yiyecek hiçbir şey yok.” dedi.



“TELEFONLARI AÇMIYORLAR”

Antibiyotiğin dahi kısıtlı sayıda olduğunu ifade eden doktor, “Serum, fizyolojik damar yolu açma çok kısıtlı. Hiçbir şekilde hastaları buradan bir yere sevk edemiyorsunuz. Bize verilmiş numaralar var. Numaraları arıyoruz, telefonları açmıyorlar, Whatsapp’tan yazın diyorlar. Whatsapp’tan yazıyoruz yine geri dönüş olmuyor." şeklinde konuştu.



Doktor, insan kaynağından çok tıbbi malzemeye ihtiyaçlarının olduğunun altını çizerek sözlerini noktaladı.



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