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  • ‘Tıbbi malzeme, su, mazot, yiyecek hiçbir şey yok’ Doktor Hatay’dan isyan ederek açıkladı

‘Tıbbi malzeme, su, mazot, yiyecek hiçbir şey yok’ Doktor Hatay’dan isyan ederek açıkladı

Türkiye’yi vuran depremin ardından yardım için Hatay’a giden bir doktor imkansızlığa isyan etti: Burada su, mazot, yiyecek hiçbir şey yok. Antibiyotik çok kısıtlı. Tıbbi malzemeye ihtiyaç var.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:41
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Doktor isyan etti: Tıbbi malzeme, su, mazot, yiyecek hiçbir şey yok

‘Tıbbi malzeme, su, mazot, yiyecek hiçbir şey yok’ Doktor Hatay’dan isyan ederek açıkladı
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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden paylaşım yapan bir doktor, yaşanan dramı özetledi. Sabahın erken saatlerinde bölgeye geldiklerini belirten doktor, çadırlarda göreve başladıklarını söyledi.

“ÇOK CİDDİ BİR SİSTEMSİZLİK VE MALZEME KITLIĞI VAR”
Türkiye’nin her yerinden çok fazla sayıda sağlık personelinin geldiğinin altını çizen doktor, “Sağlık personeli konusunda hiçbir sıkıntı yok ancak çok ciddi bir sistemsizlik ve dehşet bir malzeme kıtlığı var. Burada su, mazot, yiyecek hiçbir şey yok.” dedi.

“TELEFONLARI AÇMIYORLAR”
Antibiyotiğin dahi kısıtlı sayıda olduğunu ifade eden doktor, “Serum, fizyolojik damar yolu açma çok kısıtlı. Hiçbir şekilde hastaları buradan bir yere sevk edemiyorsunuz. Bize verilmiş numaralar var. Numaraları arıyoruz, telefonları açmıyorlar, Whatsapp’tan yazın diyorlar. Whatsapp’tan yazıyoruz yine geri dönüş olmuyor." şeklinde konuştu.

Doktor, insan kaynağından çok tıbbi malzemeye ihtiyaçlarının olduğunun altını çizerek sözlerini noktaladı.
 

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Vatandaş
7.02.2023 16:04
Trenler neden kullanılmıyor yoksa tren yollarıdamı çöktü tren yolunu tamir etmek karayolunu tamirden daha uygundur  
 
ali
7.02.2023 16:03
Devletin Çöküşü  
 
vatansever
7.02.2023 15:52
benzinin litresini fırsatçılar 100 tl den satıyormuş deprem bölgesinden ulaştığımız tanıdık söyledi lütfen fırsatçılara göz açtırma ey devlet  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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