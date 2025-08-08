Dusan Tadic'in yeni takımına imzayı attı! Tüm Avrupa ters köşe oldu!

Fenerbahçe ile geçirdiği 2 yılın ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni durağı belli oldu. Dünyaca ünlü oyuncu, sürpriz bir transfere imza attı.

AL WAHDA DUSAN TADIC'İ AÇIKLADI

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu. Adı Atletico Madrid ve Kızılyıldız gibi takımlarla da anılan Sırp yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda ile sözleşme imzaladı.

انتهى الانتظار ????!

دوسان تاديتش وحداوي ????.#WHDFC pic.twitter.com/G9KFHXqI0w — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) August 8, 2025

