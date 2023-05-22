Dusan Vlahovic için baş döndüren teklif

Chelsea bu sezon da adını transfer haberleriyle dünyaya duyurmaya devam etti.

Dusan Vlahovic için baş döndüren teklif

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Chelsea, Juventus'un 9 numarası Dusan Vlahovic için 80 milyon euroluk bir teklif yaprı.

Sırp forvet için Atletico Madrid ve Real Madrid de yarışa girdi.

ESPN'de yer alan habere göre Chelsea'nin, Vlahovic için Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Ayrıca haberde Karim Benzema'nın yerini doldurmak isteyen Real Madrid ve ezeli rakibi Atletico Madrid'in bu transfer yarışında olduğu vurgulandı.
Dusan Vlahovic geçen sezon devre arasında Fiorentina'dan75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a gelmişti.

Sırp forvet siyah-beyazlılarla çıktığı 62 resmi maçta 23 gol atıp takımına 6 asistlik katkı yaptı.

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