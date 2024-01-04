Düşmez kalkmaz bir Allah atasözünün anlamı nedir?

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Düşmez kalkmaz bir Allah atasözünün anlamı nedir?
Düşmez kalkmaz bir Allah atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Düşmez kalkmaz bir Allah atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanın başına her şeyin gelebileceği, bazı zamanlarda kişilerin talihsizliğe uğrayabileceklerini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Ne olursa olsun insanların kararı yanlış çıkabilir, başta memnun olacaklarını düşündükleri şeyin sonucunda üzülebilir ya da pişman olabilir. Bazen bazı konularda kişi yanılabilir. Dolayısıyla yanılmamak, düşmemek, pişman olmamak yalnızca Allah'a mahsus bir durumdur.

DÜŞMEZ KALKMAZ BİR ALLAH ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Düşmez kalkmaz bir Allah, elbette sen de yanlışlar yapacaksın."

"Yarışta gözüm kapalı birinci olurum sanıyordum bir kramp girdi 4. oldum, düşmez kalkmaz bir Allah işte."

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