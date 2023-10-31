Duayen gazeteci Osman Saffet Arolat'tan acı haber geldi. Usta isim hayatı kaybetti

Medya dünyasını sarsan haber bu sabah geldi. Gazeteci yazar Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Duayen gazeteci Osman Saffet Arolat'tan acı haber geldi. Usta isim hayatı kaybetti

Ekonomi gazeteciliğinin en önemli isimlerinden biri olan Osman Saffet Oralat hayatını kaybetti. 22 Ekim Pazar gününden bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Arolat'ın durumu gece 04,30 civarında ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, 80 yaşında vefat etti.

Acı haberi Ekonomist Şeref Oğuz duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şeref Oğuz, “Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ı kaybettik. Nur içinde yat büyük usta...” ifadelerine yer verdi.

OSMAN SAFFET AROLAT KİMDİR?

Osman Saffet Arolat 1942 yılında Ankara’da doğdu. Şair Ali Mümtaz Arolat’In oğludur. Arolat, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde yaptı. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Eylemlere katıldı; broşürler ve afişler hazırladı, sendika gazeteleri çıkardı.

1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. 165'ten itibaren profesyonel olarak gazetecilik yaptı.

Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yaptı.Ekonomim gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü.

Anılarını, "Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları" kitap dizisinde topladı.

İlgili Haberler
Brent petrolün varili 86,78 dolar
Brent petrolün varili 86,78 dolar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Öğretmen gerçekleri söyledi. Gözaltına alındı
Selçuk Geçer doların 60 TL olacağı tarihi açıkladı
Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Ergin Ataman, Yunanistan'da kahraman ilan edildi Spor
Ergin Ataman, Yunanistan'da kahraman ilan edildi
İsrail son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurdu Dünya
İsrail son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurdu
Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim Gündem
Benzine de indirimcik geliyor. Depolarınızı ister bugün ister yarın doldurun dedirten indirim
Japonya Merkez Bankası'ndan normalleşme yolunda ilk adım Ekonomi
Japonya Merkez Bankası'ndan normalleşme yolunda ilk adım
Wout Weghorst Galatasaray'a. Flaş gelişme Spor
Wout Weghorst Galatasaray'a. Flaş gelişme
Öksürük baş ağrısı ve mide ağrısına iyi gelen mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Öksürük baş ağrısı ve mide ağrısına iyi gelen mucize ot ortaya çıktı
Hastanede derdini anlattı imdadına itfaiye yetişti Gündem
Hastanede derdini anlattı imdadına itfaiye yetişti