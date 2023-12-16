Kış geldi herkes bu sorunun cevabını arıyor. Neden depresyonunuz geçmiyor?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: İsa Karaarslan
Kış geldi herkes bu sorunun cevabını arıyor. Neden depresyonunuz geçmiyor?
Çağımızın sorunu olan depresyonun neden geçmediği konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, neden depresyonunuz geçmiyor? Nedeninin detayları haberimizde…

Depresyon çağımızın sorunu olmaya devam ediyor. Geçmeyen depresyona ise çözüm önerileri gelmeyi sürdürüyor. Bu süreçte ise geçmeyen depresyonun nedeni araştırılıyor.

Peki, neden depresyonunuz geçmiyor? İşte nedeni…

D vitamini eksikliği, birçok sağlık sorununa yol açabilen yaygın bir durum olduğunun altı çizildi.

Kas ve kemik ağrıları, kalp hastalıkları, uyku sorunları ve depresyon gibi rahatsızlıkların D vitamini ile bağlantılı olduğunun bildirildi.

Uzmanlar, depresyonun tedavisinde D vitamini seviyesinin önemli olduğunu dile getiriyor.
Özellikle güneşin yüzünü pek göstermediği, karlı, yağmurlu ve bulutlu havalarda D vitamini eksikliği daha sık görülebilir. Bu nedenle, kendinizi yorgun, enerjisiz, isteksiz ve mutsuz hissediyorsanız, D vitamini seviyenizi kontrol ettirmenizde fayda var.

Ayrıca depresyon kadınlarda daha sık rastlanıyor.

Bilimsel araştırmalar, depresyon hastalarının D vitamini seviyelerinin sağlıklı kişilere göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun güneş ışığına maruz kalan kişilerde arttığı da tespit edilmiştir.

Ülkemizde de D vitamini eksikliği oldukça yaygındır. Ege Bölgesi’nde yapılan bir çalışmada, D vitamini eksikliği oranının erkeklerde %66, kadınlarda ise %79 olduğu belirlenmiştir.

D VİTAMİNİNİ NASIL ARTIRABİLİRİZ?

D vitamini, güneş ışığı ile ciltte üretilebildiği için, uzmanlar haftada 3 gün, 15 dakika boyunca vücudun en az %25’ini güneşe çıkarmamızı tavsiye edildi.

D vitamini, diğer vitaminlere göre besinlerden alınması daha zor olan bir vitamindir. Güneş ışığı yeterli olmadığında, besinlerden sadece %10 oranında D vitamini alabiliriz.

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

D vitamini seviyemizi doğal yollarla yükseltmek için, yağlı balıklar (somon, sardalya, uskumru gibi), süt ve süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinlerin tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALABİLİR MİYİZ?

Doğal yollar yetmediğinde, D vitamini takviyesi almak da mümkündür. Ancak bunun için sağlık profesyonellerinin tavsiyesine ve yönlendirmesine ihtiyacımız vardır. Yapay ışık tedavileri ve vitamin hapları, D vitamini eksikliğinin tedavisinde kullanılan yöntemlerdir.

D vitamini, sadece beden sağlığımız için değil, ruh sağlığımız için de çok önemlidir. D vitamini eksikliğinin Covid-19 riskini de artırdığına dair çalışmalar da vardır.

Uzmanlar, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlıklı ve mutlu olması için D vitamini eksikliğine dikkat etmemiz gerektiğini vurguladı.

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