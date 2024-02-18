Düzce otomobil kazasında vefat eden aile İstanbul’da defnedildi

Anadolu Otoyolu Düzce girişinde iki otomobilin çarpıştığı kazada vefat eden anne Feride Çırcır, kocası Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik İstanbul’da defnedildi.

Cenaze namazı, Kadıköy Selamiçeşme Cami’nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına vefat eden aile üyelerinin çok sayıda akrabası ve arkadaşları katıldı. Cenazeler, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi.

Meydana gelen kazada otomobilden sağ çıkarılan 1 yaşındaki Mira Ç.’nin Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi’nde entübe edildiği ve durumunun hala kritik olduğu öğrenildi.

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