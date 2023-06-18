Düzce sele teslim: Dereler taştı, köyler göle döndü

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı.

Düzce sele teslim: Dereler taştı, köyler göle döndü

Yoğun yağışın ardından Akçakoca ilçesinde Esmahanım ve Küpler; Cumayeri ilçesinde Avlayan, Dokuzdeğirmen, Mısırlık, Yenitepe; Gümüşova ilçesinde Elmacık ve Gölyaka ilçesinde ise Değirmentepe köylerinde dereler taştı.

Taşkınlar nedeniyle köylerdeki evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı, sokak ve yollar sular altına kaldı, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı köprüler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yağışlar sonrası Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizde kısmı hasarlar oluşmuştur. Su taşkınlarına karşı İl Özel İdaremizce 15 iş makinesi ve 15 personelle çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

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(Kaynak: AA)

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