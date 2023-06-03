Eskişehir sele teslim: Önüne ne kattıysa götürdü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, 5 mahallede sele neden oldu. Çatören Mahallesi’nde kullanılmayan 3 ev yıkılırken, ilçede yaklaşık 10 bin dekarlık ekili arazi sular altında kaldı.

Eskişehir sele teslim: Önüne ne kattıysa götürdü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı felç etti.

Metrekareye bugün 20 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü 13 bin nüfuslu ilçeye bağlı Yarbasan, Çatören, Şükranlı, Sancar ve Sarıcailyas mahallelerinde sağanak yağışların ardından sel meydana geldi.

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 2

Mahalleye giden iki karayolunda sel suları yolun üzerinden aktığı için yol trafiğe kapatıldı.

Özellikle Çatören Mahallesi’nde etkili olan sağanağın ardından yüksek tepelerden akan sular ve derelerin taşması sonucu mahallenin ortasından akan sel suları 3 kullanılmayan evin yıkılmasına neden oldu.

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 4

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sağanağın etkili olduğu mahallelerde Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı ve AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın ve AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, mahallede incelemelerde bulundu. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü de bölgede temizlik çalışmalarına destek verdi.

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 5

“SEL ÖNÜNE NE KATTIYSA GÖTÜRDÜ”

Çatören Mahallesi’nde oturan Zihni Yıldırım, sel sularının önüne kattığı her şeyi alıp götürdüğünü belirterek, "İki gündür çok yoğun bir yağış var. Yüksekteki çok tarım arazisi hasar gördü. İki gün boyunca süren yağış bugün bizim mahallemizi etkiledi. İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şu anda 3 evimiz yıkıldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mahallenin altında bulunan bütün tarım arazileri şu anda yok diyebilirim. Mahallenin ortasından geçen bu su yoktu, kurak bir köyde sağanak yağmurun ardından mahallenin ortasından dereye gibi su akmaya başladı. Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık. Burada sel önünde ne varsa alıp götürdü" şeklinde konuştu.

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 6

“10 BİN DEKAR ARAZİ SULAR ALTINDA”

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden de sağanakların ardından ekili alanların sular altında kaldığını söyledi. Bölgede buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin çoğunlukla ekildiğini ifade eden Erden, "Sel suları ilçemizde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda etkili oldu ve zarara yol açtı" dedi.

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 7

METREKAREYE 77 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre iki günde Seyitgazi ilçesinde metrekareye 77 kilogram yağış düşerken, bugün ve yarın da kuvvetli sağanak bekleniyor. Kaymakamlık ve AFAD, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 8

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 9

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 10

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 11

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 12

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 13

Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 3Eskişehir sele teslim! Önüne ne kattıysa götürdü, binlerce arazi sular altında kaldı 14

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