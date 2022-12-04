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Düzce'de depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Düzce Valiliği, depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:44
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Düzce Valiliği açıkladı. Depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Düzce'de depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremin akabinde, hasar tespit çalışmaları başlatıldığı hatırlatıldı.

Ekiplerin, 341 mahallede yürüttüğü bina hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Çalışmalar tamamlanarak, Valilik ve AFAD İl Müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle 4 Aralık tarihinde askı listeleri tüm muhtarlıklarda ilan edildi. Ayrıca e-Devlet ile hasartespit.csb.gov.tr web adresinden de hasar tespit sonuçları yayımlanmıştır. İlan edilen hasar tespit sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci, 2 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu süre içerisinde hasar tespit sonuçlarına itiraz etmek isteyen vatandaşların, Valilik ve kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekleri kaydedildi.

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