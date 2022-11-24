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Fabrikada bulunan camlar tuzla buz oldu. Düzce depreminin yarattığı hasar gözler önüne serildi

Geçtiğimiz gün meydana gelen Düzce merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce Cam fabrikasındaki çok sayıda cam tuzla buz oldu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 19:21
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Düzce depremi sonrası cam fabrikasındaki camların hali depremin şiddetini gözler önüne serdi

Fabrikada bulunan camlar tuzla buz oldu. Düzce depreminin yarattığı hasar gözler önüne serildi
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Geçtiğimiz günlerde Düzce merkezli meydana gelen deprem Türkiye'nin birçok şehrinde hissedildi. Düzce'de yüzlerce vatandaş sokakta kalmaya devam ederken depremin ardında bıraktığı hasarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan son görüntülerden biri ise Düzce Cam fabrikasından geldi. Yaşanan depremin geride bıraktığı zarar fabrikada gözler önüne serildi. Fabrikada oluşan hasarın açıkça görüldüğü video sosyal medyada gündem oldu.

CAM FABRİKASINDA MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK

Depremin ardından Düzce'de faaliyet gösteren bir cam fabrikasının son hali görüntülendi. Fabrikada neredeyse tüm camların kırılmış halde olduğu görülürken, görüntüler depremin ne kadar sarsıntılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, geçtiğimiz gün Düzce'de meydana gelen 5,9'luk bir depremle sarsıldı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlçedeki depremin derinliğiyse 6,81 kilometre.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan toplam 212 artçı sarsıntı kaydedildi.

93 YARALI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

 

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