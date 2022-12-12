Düzce'de çifte gökkuşağı çıktı

Düzce'de yağmurun ardından oluşan çifte gökkuşağı vatandaşları hayran bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Düzce'de sağanak etkili oldu.
Kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Güneşin çıkmasıyla birlikte gökkuşağı oluştu. Gökkuşağı kentin birçok noktasından görüldü.
(Kaynak: İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.