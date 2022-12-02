Düzce’de 23 Kasım’da 6,0 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar bugün Düzce’de meydana gelen depremle panik yaşadı. AFAD tarafından alınan verilerde Düzce’de deprem meydana geldiği açıklandı. Vatandaşlar Düzce’de meydana gelen depremin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Düzce’de deprem mi oldu? Kandilli, AFAD, Düzce son depremler

Düzce’de, 3.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Bugün Düzce’de gerçekleşen depremin ardından sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

AFAD’ın verilerine göre saat 13.03’te merkez üstü Düzce olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce’de depremin hissedilmesiyle birlikte özellikle alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde olan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

Kısa süreli paniğe neden olan Düzce’deki depremde herhangi ve yaralanma ya da çökme yaşanmadı. Vatandaşlar bir süre sokakta bekledikten sonra işlerine geri döndü.