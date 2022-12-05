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Düzce’de hasar tespit listeleri askıya çıktı

Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 341 mahallede gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmaları tamamlanarak askıya çıktı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 05:26
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Kasım ayında Düzcede meydana gelen deprem sonrasında hasar tespit listeleri askıya çıktı

Düzce’de hasar tespit listeleri askıya çıktı
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Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit listelerine dair açıklama yapıldı.

"341 MAHALLEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİNA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

İHA'nın haberine göre, hasar tespit çalışmaları ile ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde 23 Kasım 2022 tarihinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 341 mahallede gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Valilik ve AFAD Müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle 4 Aralık 2022 tarihinde askı listeleri tüm muhtarlıklarda ilan edilmiş olup, ayrıca e-devlet ile hasartespit.csb.gov.tr web adresinden de hasar tespit sonuçları yayımlanmıştır. İlan edilen hasar tespit sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci 2 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Bu süre içerisinde hasar tespit sonuçlarına itiraz edecek vatandaşlarımız, Valilik ve Kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-devlet üzerinden başvurularını yapabileceklerdir” denildi.

İtiraz noktaları; Valilik İtiraz Noktası / Turizm Ofisi, Cumayeri, Gümüşova, Çilimli ve Gölyaka kaymakamlıkları. 

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