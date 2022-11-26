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Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın

Düzce’de depremzedeler için kurulan çadırkentte yangın paniği yaşandı. Çadır önünde, tüpte çıkan yangın sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bu sırada alevler çadırın içine sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 01:11
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Düzcede depremzedeler için kurulan çadırkentte yangın çıktı

Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın
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Olay, Millet Bahçesi içerisinde bulunan Çadırkentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depremzedeler için kurulan çadırların birinde tüpten yangın çıktı.

Durumu fark eden sağlık ve polis ekipleri hemen alevlere battaniye ve yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. 

İKİ KİŞİ YARALANDI

Alevler yükselmeye devam edip çadıra sıçradı. Ekipler, diğer çadırlara alevlerin ulaşmaması için, yanan çadırı yerinden sökerek yangını kontrol altına aldı. Olayda iki kişi, çeşitli yerlerinden yanarak, yaralandı. Depremzedelerin büyük panik yaşadığı yangında ekiplerin zamanında müdahalesi faciayı önledi. (İHA)

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