Düzce’de fırtınaya ağaçlar dayanamadı devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı fırtına gece saatlerinden itibaren Düzce’de etkili oluyor. Birçok noktada ağaçlar devrilirken, vatandaşlar çatı altı ve riskli noktalardan uzak durmaları konularında uyarılıyor.

Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu ve kentin değişik noktalarında kuvvetli rüzgara dayanamayan ağaçlar devrildi. Yol üzerine devrilen ağaçlar trafiği tek şeride düşürürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlar yol kenarına çekildi. İtfaiye çalışmasının ardından trafik normale döndü.