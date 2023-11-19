Düzce’de fırtınaya ağaçlar dayanamadı devrildi

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Düzce’de fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi.

KAYNAK: İHA
Düzce’de fırtınaya ağaçlar dayanamadı devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı fırtına gece saatlerinden itibaren Düzce’de etkili oluyor. Birçok noktada ağaçlar devrilirken, vatandaşlar çatı altı ve riskli noktalardan uzak durmaları konularında uyarılıyor.

aw079841-03.jpg

Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu ve kentin değişik noktalarında kuvvetli rüzgara dayanamayan ağaçlar devrildi. Yol üzerine devrilen ağaçlar trafiği tek şeride düşürürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlar yol kenarına çekildi. İtfaiye çalışmasının ardından trafik normale döndü.

aw079841-02.jpg

aw079841-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ünlü aktör TikTok'çu kızlara özendi Magazin
Ünlü aktör TikTok'çu kızlara özendi
Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi Spor
Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi
Zonguldak'ta cezaevi boşaltıldı Gündem
Zonguldak'ta cezaevi boşaltıldı
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı Gündem
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı
Çalımbay: Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık Spor
Çalımbay: Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık
Merkez Bankası'nın yeni dolar kararı basına sızdı... Günler sonra yaşanacak dolar kurunda deprem yaratacak! Ekonomi
Merkez Bankası'nın yeni dolar kararı basına sızdı... Günler sonra yaşanacak dolar kurunda deprem yaratacak!
İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı Gündem
İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı