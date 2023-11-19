Karadeniz’de Türk gemisi kayboldu. 12 kişilik mürettebata ulaşılamıyor

Zonguldak'ta sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir gemi kayboldu. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemide 12 personel bulunuyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karadeniz’de Türk gemisi kayboldu. 12 kişilik mürettebata ulaşılamıyor

Zonguldak’ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulamadı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında kaybolan 'Kafkametler' adlı Türk gemisinde 12 personel bulunduğu ifade ediliyor.

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Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

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Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında kaybolan 'Kafkametler' adlı Türk gemisine ilişkin açıklama yaptı. 12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada,

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"Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.

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