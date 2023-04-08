Düzenli spor yapanlar için beslenme önerileri

Mynetnet’te yer alan habere göre; Hangi spor olursa olsun yapılan spordan etkili sonuç alabilmek, daha sağlıklı bir yaşam sürmek ve daha fit bir görünüme sahip olmak için egzersizin yanında beslenme de oldukça önemli olduğu bildirildi.

Söz konusu olan sporcu beslenmesi, sporcuların yapmış oldukları spor alanına yönelik olarak antrenmanlarının ve spor esnasındaki performanslarının daha verimli olabilmesi adına oluşturulan kişiden kişiye değişebilen bir beslenme programı olarak karşımıza çıktığı bildirildi.

Sağlıklı olmak için spor yapmak büyük bir önem taşıdığı biliniyor. Bununla birlikte spor yaparken kullanılan enerji fazla olduğu için beslenme düzenine de dikkat edilmektedir. Bundan dolayı sporla uğraşan kişilerin sporda beslenme konusunda farkındalık kazanmaları önem taşımaktadır.

SPORCU BESLENMESİ NASIL OLMALI?

Sporcular için hazırlanan beslenme programları normal bir beslenme programından farklılaşmaktadır. Sporculara özel beslenme programında cinsiyet, yaş, egzersizin ne düzeyde olduğu, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık durumu gibi pek çok etken belirleyici olmaktadır. Bununla birlikte sporcunun hangi dalda spor yaptığı da değerlendirilir. Tüm bunlara uygun olarak uzman kontrolünde en doğru program hazırlanır.

Burada önemli olan bir diğer husus da sporcular için beslenme düzeni oluştururken yapılan sporun günlük enerji alımına etkisi göz önünde bulundurulmaktadır. Her spor dalına özgü bir beslenme düzeninden bahsedilebileceği gibi bu programlar kişiden kişiye de değişmektedir. Sporcu beslenmesi temelde sporcunun sağlığını korumakla beraber mevcut potansiyelini de en üst düzeye çıkarmaya yönelik olmaktadır. Bu sebeple az ya da dengesiz bir beslenme sporcunun göstermiş olduğu performansı etkileyecektir. Sporcu beslenmesinde genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar ve sporcular için beslenme önerileri:

Sıvı dengesinin korunmasına adına daha fazla sıvı tüketilmelidir.

Hazırlanan beslenme programı sporcuyu aç bırakmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Sporcuya enerji sağlayan besinlere daha fazla yer verilmelidir.

Sporcu adına daha kolay sindirilebilen besinlerin programda yer alması önemlidir.

Mümkün olduğunca yağlar ile mesafeli olunmalıdır.

İçerik olarak posası fazla olan yiyeceklerdense pişmiş sebze ve meyve tercih edilmelidir.

Programda yer alan meyveler komposto olarak ve kabuksuz bir şekilde yenilmelidir.

SPORCU KAHVALTISI NASIL OLMALI?

Sporcular için hazırlanan bir kahvaltının oldukça geniş seçeneklere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kişinin vücudundaki kas oranına ve yapmış olduğu spora göre bu seçenekler farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu ise besin değerleri olmaktadır. Bir sporcu kahvaltısında yer alabilecek besinler ise şu şekildedir:

Şekersiz fıstık ve fıstık ezmesi

Meyve ve sebzeler

Süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, soya ya da badem sütü)

Çiğ haldeki kuruyemişler

Yumurta

Yulaf

Şekersiz kahve

Zeytin

Zeytinyağı

Isırgan otu ya da limonlu yeşil çay

Taze baharatlar

Bal

Antrenman öncesi ve sonrası beslenme listesi

SPOR YAPARKEN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK BESİNLER NELERDİR?

Vücudun harcadığı enerji miktarı antrenmanın yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Burada önemli olan harcanan bu enerjinin yerine geri konulmasıdır. Enerji ihtiyacını karşılayacak besinleri ve spor yaparken nasıl beslenmeli konusunda mutlaka olması gereken besinler:

Karbonhidrat, potasyum ve B6 vitamini açısından zengin olan muz

Omega-3 ve B12 vitamini açısından zengin olan yağlı balıklar

Kafein içeriğinden zengin olan kahve

Hem yavaş hem de sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elma

B2 ve B12 vitaminleri içeren yoğurt

Protein kaynağı olan mercimek

B vitamini içeren avokado

Antioksidan bir özelliğe sahip olan pancar

Sporcu beslenme listesi önerisi

Sporcular için hazırlanan beslenme programları kişiye özel olmaktadır. Belli kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan beslenme listeleri sporculara bu konuda yardımcı olmaktadır. Kişiye özel olarak hazırlanan programlar yapılan sporun daha verimli olmasını sağlamaktadır. Genel çerçeveyle örnek bir sporcu beslenme listesinden şu şekilde bahsedebiliriz:

Kahvaltı:

1 dilim az yağlı beyaz peynir

5 tane az tuzlu zeytin

5 tane yumurta beyazı ve 1 tane tam yumurta

Yağsız ve tuzsuz çiğ sebze

1 dilim tahıllı ya da tam buğday ekmeği

1 tabak yağsız yoğurt

6 kaşık yulaf

1 tatlı kaşığı kadar bal

Ihlamur, rezene ya da açık ve şekersiz siyah çay

Salata

8 ya da 10 kaşık kıymalı sebze yemeği

Tavuk ızgara, balık ya da kırmızı et ve 6 ya da 8 kaşık sebze yemeği

1 tabak yağsız yoğurt ya da 2 bardak ayran veya kefir

3 dilim kadar tam buğday ekmeği

Ara Öğün:

1 bardak yağsız süt

2 adet ceviz içi ya da 10 adet badem veya fındık

Öğle Yemeği :