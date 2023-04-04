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Hangi spor hangi yaşta yapılmalı?

Kişi sporla ne kadar erken tanışırsa bunu hayatı boyunca sürdürmesi de o kadar kolay oluyor. Uzmanların ortak görüşü bu. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:27
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Hangi spor hangi yaşta olmalı?

Hangi spor hangi yaşta yapılmalı?
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Çocukluk döneminde spora başlayan bireylerle, ileri yaşlarda spora başlayan bireyler arasında fiziksel, sosyal, ruhsal ve hatta kimlik gelişimine kadar her alanda farklılıklar gözlemlenmekte. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Metin İçli, “Bireyde doğumdan itibaren 0-1 yaş aralığında refleksif hareketler dediğimiz istemsiz olarak yapılan hareketler görülür; 1-2 yaş aralığında emekleme, oturma, ayağa kalkma gibi ilkel hareketler görülür; 2-6 yaş aralığında temel hareketler dediğimiz hareketleri yapar. Dolayısıyla bireyin 4 yaşından itibaren spora başlaması uygundur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta çocukluk döneminde yapılan sporların oyuna dayalı olması gerekir. Çocuklar aşırı efor sarf edecekleri sporlardan uzak durmalıdır.” diye konuştu.

KAÇ YAŞINDA AĞIRLIK SPORU YAPILMALI

Çocukların 14 yaşından önce ağırlık çalışmalarının zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulunan fizyoterapist metin içli, şöyle konuştu:

“Sadece ağırlık çalışmaları değil, boks, halter, güreş, karate gibi ağır sporlardan da uzak durulması gerektiğini söyledi. Çocuklar gelişim evresinde oldukları için kuvvet antrenmanlarına dayanıklı değillerdir. Çocukluk döneminde kemikler gelişime açık, kalp kapasiteleri farklı, karbonhidrat depoları yetişkinlere göre azdır.”

İçli, çocukların hangi yaşta hangi sporları yapması gerektiğinin ise şöyle sıraladı:

Voleybol: 10-12 yaş
Su topu: 10-12 yaş
Hentbol: 10-12 yaş
Atletizm: 10-16 yaş
Kürek: 11-14 yaş
Okçuluk: 12-14 yaş
Futbol: 12-14 yaş
Boks: 14-15 yaş
Halter: 14-15 yaş
Kayak: 12-14 yaş
Judo: 8-10 yaş
Jimnastik: 4-6 yaş
Yüzme: 5-6 yaş
Tenis: 7-8 yaş
Basketbol: 9-10 yaş
 

SPORA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT

Spora başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir takım etkenlerinde olduğunu aktaran İçli, sözlerine şunları ekledi:

“Öncelikle bireyin hangi spora uygun olduğu belirlenmelidir. Bunun için bireyin fiziksel yeterlilikleri ve sağlık durumunun tercih edilen spora uygun olup olmadığı bir fizyoterapist tarafından değerlendirilmelidir. Yapılacak olan spor belirlendikten sonra dikkat edilecek bir diğer nokta ise beslenme. Bireyin yaşına ve yapacağı fiziksel aktiviteye göre beslenme programı oluşturulmalıdır. Spordan en erken 1 saat önce hafif bir yemek yenmesi uygundur. Aç ve tok olmak performansı olumsuz etkiliyor. Egzersiz sırasında ve sonrasında bol sıvı tüketilmelidir.
Spor yaparken doğru ayakkabı ve giysiler tercih edilmelidir. Gerekirse tabanlık kullanılmalıdır. Açık alan sporlarında şapka ve gözlük kullanılmalıdır. Yapılan spora göre koruyucu dizlik, dirseklik, bileklik gibi koruyucu teçhizatlar kullanılmalıdır. “

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