Düzenli yüzmenin dikkat çeken faydası ortaya çıktı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Ayık, yüzmenin omurga sağlığına etkisi hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. Gökhan Ayık, bilinçli yüzmenin vücuda birçok faydasının olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

“Özellikle yaz aylarında tatilde ve spor merkezlerinde en çok yapılan aktivitelerden olan yüzme, bilinçli şekilde yapıldığında vücudumuza birçok faydası vardır. Düzenli yüzme ile omurgayı desteklemek, postürü düzeltmek ve genel sağlık durumunu iyileştirmek mümkündür”

Dr. Ayık, bilinçli yüzmenin vücuda birçok faydasının olduğunu söyledi.

Dr. Ayık, “Omurga sağlığı, genel yaşam kalitesi için önemli bir faktördür. Dik duruş, hareket kabiliyeti ve sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle omurga sağlığına dikkat etmek, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temelidir. Bu noktada yüzme gibi düşük etkili bir egzersiz biçimi omurga sağlığını desteklemekte önemli rol oynar. Yüzme sırasında su, vücut ağırlığını dengelediği için eklemlere ve omurgaya binen yük azalır. Bu da omurga ve eklem sağlığını korumaya yardımcı olurken, solunum tekniği ve stres azaltma için yüzme sırasında doğru solunum teknikleri kullanmak hem vücuttaki oksijen seviyelerini artırır hem de stresi azaltabilir. Özellikle yaz aylarında tatilde ve spor merkezlerinde en çok yapılan aktivitelerden olan yüzme, bilinçli şekilde yapıldığında vücudumuza birçok faydası vardır. Düzenli yüzme ile omurgayı desteklemek, postürü düzeltmek ve genel sağlık durumunu iyileştirmek mümkündür” diye konuştu.

‘DOĞRU SOLUNUM TEKNİKLERİ STRESİ AZALTABİLİR’

Yüzmenin vücuda düşük etki uygulayan bir egzersiz olduğunu söyleyen Dr. Ayık, “Su, vücut ağırlığını dengelediği için eklemlere ve omurgaya binen yük azalır. Bu da omurga ve eklem sağlığını korumaya yardımcı olurken, solunum tekniği ve stres azaltma için yüzme sırasında doğru solunum teknikleri kullanmak hem vücuttaki oksijen seviyelerini artırır hem de stresi azaltabilir. Düzenli nefes alışverişi, omurga sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Yüzme, omurga çevresindeki kasları güçlendirir. Bu kaslar, omurgayı destekler ve dengeli bir postürün sürdürülmesine yardımcı olur. Farklı yüzme stilleri ve hareketleri deneyerek esnekliği ve hareketliliği arttırarak, farklı kas gruplarını çalıştırmak mümkündür. Bu çeşitlilik, omurga ve vücut genelinde daha dengeli bir güçlendirme sağlayabilir. Su içinde yapılan hareketler, vücudu serbestçe hareket ettirme olanağı sağlar. Bu da eklem hareketliliğini artırarak omurga esnekliğini korur” dedi.

‘ISINMA VE SOĞUMA HAREKETLERİ YÜZERKEN KASLARIMIZA YARDIMCI OLUR’

Omurga sağlığını desteklemek önerilerde bulunan Dr. Ayık, yüzme öncesi ve sonrası ısınma ve soğuma egzersizleri yaparak yüzme esnasında kaslara yardımcı olduğunu ve doğru efor kullanımı ile yüzme hareketlerinin daha doğru yapılacağını belirtti. Yüzme tekniğini doğru öğrenmenin sakatlanma riskini azaltacağına dikkat çeken Op. Dr. Ayık, “Eğitmen gözetiminde doğru hareketleri öğrenerek faydaları maksimize edebilirsiniz. Her spor aktivitesinde olduğu gibi yüzmeden önce ısınma hareketleri yapmak önemlidir. Aynı şekilde, yüzme sonrasında da vücudu soğutmak ve esneme egzersizleri yapmak yararlıdır. Yüzme sonrasında vücudu esnetmek ve birkaç dakika suyun rahatlatıcı etkisini hissetmek, kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Yüzme gibi düşük etkili egzersizleri düzenli olarak yapmak, omurga sağlığını sürdürmede etkili olabilir. Ancak aşırıya kaçmadan ve doktor tavsiyesi doğrultusunda hareket etmek önemlidir” dedi.