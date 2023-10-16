Yüzme o hastalığa iyi geliyor

Editör: Naim Arıoğlu

Yüzmenin mucize faydaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Omurga erliği olarak bilinen skolyoz hastalarına yüzmenin iyi geldiğini duyuruldu.

Uzmanı yüzmenin birçok hastalığa şifa olarak önerilen bir egzersiz yaklaşımı olduğunu açıklayarak omurga eğriliğine de yüzmenin iyi geldiğini duyurdu.

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Skolyoz, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan üç boyutlu bir omurga deformitesidir.

SKOLYOZ NEDEN OLUR?

-Omurgadaki yapısal elementlerin işleyişi

-Nöromusküler yapıların çalışma şekli

-Posterior kolon disfonksiyonu gibi bazı hastalıkların varlığı

-Hormonal unsurlar

-Biyomekanik faktörler

-Cinsiyet, gelişim özellikleri, genetik yatkınlık gibi doğumsal özellikler

-D vitamini eksikliği

-Sağlıksız beslenme alışkanlıkları

-Sosyoekonomik durum

-Omurgaya asimetrik yüklenmeyi gerektiren işlerden çalışılması

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Skolyoz son derece sinsi başlar ve uzun dönem boyunca hiçbir bulgu vermeden ilerleyebilir. Genellikle ağrı görülmez ve olguların büyük çoğunluğu başka nedenlerle çekilen radyografilerde tesadüfen fark edilir. Ancak hamstring kaslarında esneklik kaybı, omurganın bükülme kapasitesinde azalma, karın ve sırt kaslarında zayıflık görülen kişilerde, bazı fiziksel aktiviteler sonucu şiddetli bel ağrısı ortaya çıkabilir. Bununla birlikte omurganın göğüs kafesi ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda ciddi eğrilik şikayeti olan kişilerde göğüs kompliyansının azalmasına bağlı yüzeysel soluma ve sık solunum yolu enfeksiyonu bulguları görülür. İlerleyen ve tedavi edilmeyen olgular kişide depresif duygu durumu ve çeşitli ruhsal hastalıklara yatkınlığı artırdığı ve 90° üzerindeki omurga eğriliklerinin ani ölüm sendromu ile ilişkili olduğu bilinmelidir.

SKOLYOZ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

İdiyopatik skolyoz tedavisinin ilk adımında erken tanı yer alır. Erken tanı ile özellikle ergenlik döneminde eğriliğin ilerleyişini engellemek, mümkünse omurgayı optimal açıda geriye çevirmek ve bu sayede hem estetik açıdan hem de duruş biçiminde düzelme sağlamak amaçlanır. İleri evre skolyoz tedavilerinin amacı ise öncelikle omurgada ortaya çıkan ağrı şikayetini hafifletmek, eşlik eden fiziksel sorunları iyileştirmek ve solunum fonksiyonunda ortaya çıkan bozulmaları düzeltmektir.